Elizabeth Smart | dal trauma del rapimento al trionfo nel bodybuilding

Il 21 aprile 2026, Elizabeth Smart ha conquistato la vittoria nella categoria Fit Model alla competizione NPC Wasatch Warrior. La sua storia è nota per il rapimento subito in giovane età, avvenuto diversi anni fa, e successivamente per il percorso di recupero e rinascita che l’ha portata a dedicarsi al bodybuilding. La vittoria rappresenta un traguardo importante nel suo percorso sportivo e personale.

? Cosa sapere Elizabeth Smart vince la categoria Fit Model alla competizione NPC Wasatch Warrior il 21 aprile 2026.. Il traguardo atletico segna il superamento psicologico del rapimento subito nel 2002 da Brian Mitchell.. Il 21 aprile 2026, la trentottenne Elizabeth Smart ha svelato una nuova dimensione della propria resilienza vincendo nella categoria Novice della divisione Fit Model durante la competizione NPC Wasatch Warrior. La notizia del successo sportivo della donna, nata a Salt Lake City, arriva dopo un percorso di trasformazione fisica iniziato con la corsa e culminato in quattro competizioni di bodybuilding. Per la sopravvissuta al...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elizabeth Smart: dal trauma del rapimento al trionfo nel bodybuilding Notizie correlate Il caso di Elizabeth Smart, la ragazza rapita dal profeta mormone racconta la sua storia in KidnappedIl 5 giugno 2002 Elizabeth Smart, 14 anni, viene rapita a Salt Lake City da Brian David Mitchell e sua moglie. Due tentativi di rapimento in pochi giorni, il trauma per i bambini e l’analisi dello psichiatraA Roma e a Bergamo due tentati rapimenti di bambini in pochi giorni: come gestire lo stress e il trauma.