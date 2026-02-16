Due tentativi di rapimento di bambini si sono verificati a pochi giorni di distanza, uno a Roma e l’altro a Bergamo, lasciando le famiglie sconvolte. La polizia sta indagando sugli episodi, che hanno visto coinvolti adulti sconosciuti che hanno cercato di portare via i piccoli in strada. I genitori dei bambini raccontano di aver visto persone sospette aggirarsi nei quartieri prima che gli episodi si verificassero. Il trauma per i bambini, ancora scossi, si aggiunge alla preoccupazione dei residenti per la sicurezza nelle zone interessate.

Sono separati solo da un paio di giorni i due tentati rapimenti di bambini che hanno avuto luogo a Roma e a Bergamo. In una scuola della Capitale, a Monteverde, una finta baby sitter ha tentato di farsi consegnare una bambina dalle maestre che, insospettite, hanno chiamato i genitori e quindi allertato le forze dell’ordine. Non meno inquietante l’episodio verificatosi in Lombardia. Un 37enne ha afferrato una bambina di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato, ma è stato fermato dal padre e dal personale del negozio, quindi arrestato dalla polizia. La bambina ha riportato la frattura del femore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Due tentativi di rapimento in pochi giorni, il trauma per i bambini e l’analisi dello psichiatra

L'articolo analizza le possibili conseguenze psicologiche di situazioni familiari complesse, concentrandosi sull'intervento dello psichiatra Cantelmi.

L’analisi psichiatrica del femminicidio di Federica Torzullo evidenzia le circostanze e le possibili cause di un tragico episodio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.