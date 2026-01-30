Il caso di Elizabeth Smart la ragazza rapita dal profeta mormone racconta la sua storia in Kidnapped

Questa mattina a Salt Lake City, Elizabeth Smart ha raccontato la sua esperienza nel documentario

Il 5 giugno 2002 Elizabeth Smart, 14 anni, viene rapita a Salt Lake City da Brian David Mitchell e sua moglie. Nel documentario Netflix Kidnapped è la stessa donna a raccontare la sua prigionia durata 9 mesi. Oggi è avvocata e lavora al fianco delle persone scomparse e vittime di violenza sessuale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nel nuovo docufilm di Netflix, si raccontano i nove mesi di prigionia di Elizabeth Smart, rapita da un 'profeta'.

