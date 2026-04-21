Elezioni FIGC altra giornata chiave | Abete incontra Mariani poi Malagò…

Oggi si sono svolti incontri importanti in vista delle elezioni per la presidenza della FIGC, previste il 22 giugno. Un dirigente ha incontrato il presidente della Lega Pro, mentre un altro ha avuto un colloquio con il presidente di un’organizzazione sportiva. La campagna elettorale si intensifica, con incontri che segnano le prossime tappe di un percorso ancora in evoluzione.

Leao Milan, per i rossoneri è tutt’altro che incedibile! Le offerte latitano e Allegri ha un piano B Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore Lukaku Napoli, frattura ancora aperta: il club pensa già all’addio in estate! Ecco le possibili destinazioni Gila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Elezioni FIGC, altra giornata chiave: Abete incontra Mariani, poi Malagò. Presidenza FIGC, la Serie A accelera:...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Elezioni FIGC, altra giornata chiave: Abete incontra Mariani, poi Malagò… Notizie correlate Elezioni FIGC, accelerata nella corsa alle elezioni: oggi Malagò incontra la Lega Serie A! Il puntoGasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti Ederson... Elezioni Figc: ipotesi Malagò, ecco come cambiano gli equilibri ma Abete non ci staAd appena dieci giorni dalle dimissioni di Gabriele Gravina dalla presidenza della Figc, si vive oggi la prima di una serie di tappe fondamentali... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni Figc, Malagò candidato per la Serie A: Grande soddisfazione; Elezioni FIGC, Malagò ottiene 18 si su 20 per la Serie A. Abete verso la candidatura; Elezioni FIGC: Malagò favorito dopo il sì della Serie A; Figc: Malagò lunedì in Lega A e B, poi incontri ufficiali con altre componenti. Elezioni Figc, Malagò e Abete incontrano Marani. Abodi in SenatoSi apre un’altra giornata chiave in vista delle elezioni per la presidenza della Figc in programma il prossimo 22 giugno. Dopo l’incontro di Giovanni Malagò ieri a Milano con la Lega serie A oggi l’ex ... sport.sky.it Corsa alla FIGC, le 3 priorità nei programmi di Malagò e Abete: dai giovani alle scommesseIl 13 aprile 2026 potrebbe essere una data importante per il futuro del calcio italiano. Nella giornata di ieri infatti i club hanno fatto quasi all'unanimità. tuttomercatoweb.com Elezioni @FIGC: incontro in corso tra il presidente della @lnd, Giancarlo Abete, e quello della Lega Pro Matteo Marani x.com Claudio Zuliani. . RASSEGNA STRAMBA 21-4-2026 Il tour voti di Malagò Comanda ADL ... Le luci "rosse" di San Siro hot Spalletti valuta DAVID #rassegnastramba #malago #figc #elezioni facebook