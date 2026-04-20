Elezioni FIGC accelerata nella corsa alle elezioni | oggi Malagò incontra la Lega Serie A! Il punto

Oggi il presidente della FIGC ha incontrato i rappresentanti della Lega Serie A, segnando un passo importante nella corsa alle prossime elezioni per la presidenza. La competizione si sta intensificando, con un confronto aperto tra le diverse fazioni coinvolte. La situazione si fa sempre più complessa, e le prossime settimane saranno decisive per definire gli scenari futuri. La questione riguarda le modalità di scelta del nuovo presidente e i possibili sviluppi nel settore del calcio italiano.

Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti Ederson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A Mercato Inter, de Vrij e Acerbi in scadenza: può arrivare il rinnovo per uno dei due! Il club prepara l’offerta Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico detta le condizioni per la permanenza: da Ranieri a Massara, passando per il mercato! I 4 punti Spalletti dopo Juve Bologna: «Vedere i ragazzi gioire è la cosa più importante.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Elezioni FIGC, accelerata nella corsa alle elezioni: oggi Malagò incontra la Lega Serie A! Il punto Notizie correlate Giovanni Malagò candidato dalla Lega Serie A per la presidenza della FIGC: elezioni il 22 giugnoLe indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma, con la Lega Serie A che ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in... Giovanni Malagò candidato dalla Lega Serie A alla presidenza della FIGC: elezioni il 22 giugnoLe indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma, con la Lega Serie A che ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tra Abete e Malagò calciatori in attesa, ma non lanceranno un terzo nome; Lega Serie A al voto, Marotta spinge per Malagò: si infiamma la corsa alla presidenza della FIGC, ipotesi Galliani. Elezioni FIGC: Malagò prepara gli incontri con la Lega Serie A e le altre componenti. I dettagli in vista del 22 giugno, cosa succedeElezioni FIGC: Malagò prepara gli incontri con la Lega Serie A e le altre componenti. I dettagli in vista del 22 giugno, cosa succede ... calcionews24.com FIGC, Malagò accelera: al via il giro decisivo di incontri verso le elezioniTra queste l’Associazione Italiana Calciatori, guidata da Umberto Calcagno, e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, presieduta da Renzo Ulivieri. gonfialarete.com Lega Serie A - facebook.com facebook Federico Dimarco merita di vincere il premio della Lega Serie A come MVP del campionato 2025/26. La stagione di Lautaro è una stagione standard per un campione del calibro di Lautaro, l’annata di Dimarco è clamorosa. Oltre ad un essere ad un solo assist x.com