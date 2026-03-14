Elezioni Di Rosa svela il secondo assessore | è il giovane imprenditore Davide Dessi

In vista delle prossime elezioni amministrative a Agrigento, Giuseppe Di Rosa annuncia il secondo assessore della sua squadra, un giovane imprenditore. La formazione del team prosegue con l'intenzione di sostenere la candidatura di Di Rosa. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui ruoli o sulle altre figure coinvolte in questa fase di allestimento.

Il candidato sindaco del progetto civico "Tutti Insieme per una città normale" ha presentato un altro componente della sua "squadra" in caso di vittoria Prosegue la costruzione della squadra che dovrebbe affiancare Giuseppe Di Rosa in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative ad Agrigento. Il candidato sindaco del progetto civico "Tutti Insieme per una città normale" ha presentato il secondo nome indicato per la futura giunta. Si tratta di Davide Dessi. L’annuncio è stato fatto nel corso di un incontro pubblico nella segreteria politica di via Manzoni. Con questa scelta, Di Rosa continua a delineare il profilo della squadra che intende portare al governo della città. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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