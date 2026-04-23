Elezioni Comune di Arezzo confronto tra sistema produttivo e candidati promosso da Confartigianato e Cna

Il 23 aprile 2026 si è svolto un incontro tra rappresentanti del sistema produttivo locale e i candidati alle prossime elezioni comunali di Arezzo. L’evento, promosso da Confartigianato e CNA, ha visto la partecipazione di diversi esponenti delle associazioni di categoria, che hanno posto domande e ascoltato le proposte dei candidati. La discussione si è concentrata sulle priorità per lo sviluppo economico e le sfide del territorio.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Elezioni Comune di Arezzo, confronto tra sistema produttivo e candidati promosso da Confartigianato e CNA. Firmata una dichiarazione di intenti unitaria proposta dalle associazioni e condivisa dai candidati. Partecipazione ampia e confronto concreto alla Borsa Merci di Arezzo per l’incontro pubblico promosso da CNA Arezzo e Confartigianato Imprese Arezzo con i candidati a Sindaco del Comune, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’iniziativa ha rappresentato un momento centrale di dialogo tra il sistema delle imprese e i protagonisti della prossima competizione elettorale, focalizzato sui temi chiave per il futuro economico e sociale della città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni Comune di Arezzo, confronto tra sistema produttivo e candidati promosso da Confartigianato e Cna Notizie correlate Cna Arezzo e Confartigianato Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di ArezzoArezzo, 21 aprile 2026 – Incontro con i candidati Sindaco di Arezzo il 22 aprile alla Borsa Merci. Confartigianato Imprese Arezzo e Cna organizzano un incontro pubblico con i candidati a SindacoArezzo, 13 aprile 2026 – Confartigianato Imprese Arezzo e CNA Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di Arezzo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elezioni Comunali del 24 e 25 maggio 2026. Aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale; Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegone; Domanda di ammissione al voto domiciliare; Tribuna elettorale: il consiglio comunale uscente di Arezzo. Cna Arezzo e Confartigianato Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di ArezzoArezzo, 21 aprile 2026 – Incontro con i candidati Sindaco di Arezzo il 22 aprile alla Borsa Merci. Cna Arezzo e Confartigianato Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del ... lanazione.it Lista Lega, c'è l'ex questore Addonizio. Da sciogliere il nodo dell'assessore Casi. Ultime mosse poi il varoVerso le elezioni del 24 e 25 maggio, la linea impressa da Mario Agnelli, il sostegno al candidato sindaco Comanducci ... corrierediarezzo.it messaggio elettorale EMANUELE MINGHELLA ( 2 ) Elezioni amministrative del comune di Santa Marinella: messaggio elettorale di EMANUELE MINGHELLA candidato a sindaco - facebook.com facebook