Elezioni Comune di Arezzo confronto tra sistema produttivo e candidati promosso da Confartigianato e Cna

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile 2026 si è svolto un incontro tra rappresentanti del sistema produttivo locale e i candidati alle prossime elezioni comunali di Arezzo. L’evento, promosso da Confartigianato e CNA, ha visto la partecipazione di diversi esponenti delle associazioni di categoria, che hanno posto domande e ascoltato le proposte dei candidati. La discussione si è concentrata sulle priorità per lo sviluppo economico e le sfide del territorio.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Elezioni Comune di Arezzo, confronto tra sistema produttivo e candidati promosso da Confartigianato e CNA. Firmata una dichiarazione di intenti unitaria proposta dalle associazioni e condivisa dai candidati.  Partecipazione ampia e confronto concreto alla Borsa Merci di Arezzo per l’incontro pubblico promosso da CNA Arezzo e Confartigianato Imprese Arezzo con i candidati a Sindaco del Comune, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’iniziativa ha rappresentato un momento centrale di dialogo tra il sistema delle imprese e i protagonisti della prossima competizione elettorale, focalizzato sui temi chiave per il futuro economico e sociale della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

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