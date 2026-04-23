Elezioni comunali 2026 Si allarga la coalizione di Caterino sfida aperta all' ultimo voto

In vista delle elezioni comunali del 2026, la coalizione di Caterino si amplia, rendendo la corsa più complessa e competitiva. La scena politica locale si muove rapidamente, con nuovi schieramenti e candidati pronti a confrontarsi. La sfida si sviluppa davanti agli occhi dei cittadini, mentre le candidature si consolidano e le alleanze si rafforzano per la prossima consultazione. La campagna elettorale si avvicina e con essa crescono le incognite sui risultati finali.

Nel quadro politico locale in vista delle prossime elezioni comunali, prende forma una competizione sempre più dinamica e articolata. Il nucleo della coalizione legata all’amministrazione uscente resta quello consolidato negli ultimi anni, ma la prospettiva del voto impone un allargamento.🔗 Leggi su Casertanews.it

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