Elezioni comunali a San Cipriano | Caterino si ricandida e rivendica | 89 opere e 85 milioni di investimenti

Il sindaco di San Cipriano ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali di maggio. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che nel suo mandato sono state realizzate 89 opere e sono stati investiti 85 milioni di euro. La decisione di candidarsi nuovamente è stata comunicata dopo aver sciolto le riserve in merito alla propria candidatura.

Scioglie le riserve e annuncia la ricandidatura alle prossime elezioni amministrative previste a maggio. Il sindaco uscente Vincenzo Caterino punta al terzo mandato alla guida del Comune di San Cipriano d'Aversa, rivendicando numeri e risultati maturati nei sei anni dal 2020 al 2026: 89.