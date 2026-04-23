Elezioni amministrative scatta la presentazione delle liste | tutto quello che c' è da sapere

A partire da domani, venerdì 24 aprile, e fino alle 12 del 25 aprile, si aprono le procedure per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Le forze politiche e i candidati hanno tempo per depositare i documenti necessari, che consentiranno la partecipazione alle consultazioni. La fase si svolge in un arco di tempo definito, secondo le regole stabilite dalla normativa elettorale vigente.

In occasione delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, da domani, venerdì 24 aprile, e fino alle 12.00 di mercoledì 29 aprile, sarà possibile presentare, nella sala commissioni di Palazzo Zanca, al segretario generale del Comune di Messina, le liste dei candidati a sindaco e al.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Elezioni amministrative a Messina, al via la presentazione delle liste a Palazzo Zanca: date e orariSi avvicina una delle fasi più delicate del percorso elettorale verso le amministrative del 24 e 25 maggio 2026: la presentazione ufficiale delle... Ora legale, quando scatta in Italia: date, orari e tutto quello che c'è da sapereIl passaggio all'ora legale coinvolgerà gran parte degli Stati Uniti e del Canada: nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, alle 2 del mattino,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: PORDENONE | ELEZIONI COMUNALI: SCATTA LA CORSA NEI SEI COMUNI DEL PORDENONESE | 21/04/2026; Scattata la Par condicio, ecco le regole per le elezioni amministrative in Sicilia; Limbadi verso il voto: ben tre aspiranti sindaco, scatta la caccia ai candidati consiglieri nei paesi vicini · ilvibonese.it; La primavera delle elezioni, ecco i 18 Comuni che vanno al voto. Elezioni: scatta il countdown per la presentazione delle listeLa new entry del panorama politico santamarinellese è la ex senatrice Mariarosaria Rossi, scesa in campo con una coalizione di centro supportata da Forza Italia, Noi Moderati e Liste civiche, portando ... civonline.it Corecom Sicilia, scatta la par condicio nei 71 comuni al votoSaranno 71 i comuni siciliani chiamati al voto. Tra questi figurano una Città Metropolitana, Messina, e due capoluoghi di provincia, Agrigento ed Enna. Dove necessario, è già previsto il turno di ... blogsicilia.it Elezioni amministrative 2026, Axel Vignotto è il candidato sindaco della lista civica 'Avanti Bordighera' Sarà affiancato da una squadra nuova, a forte trazione giovanile, e rappresentativa delle diverse anime della città - facebook.com facebook Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026. Se vuoi dare disponibilità ad essere nominato presidente o scrutatore di seggio, hai tempo fino al 22 maggio per inviare la tua richiesta online. Info scrutatore tinyurl.com/37fbadbx Info presidente tinyurl.com/ x.com