Modena accoglie il cinema sperimentale | 5 giorni di arte

Da domani e fino al 15 marzo, Modena ospita la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival, dedicato al cinema sperimentale. La manifestazione si svolge nel centro della città e prevede cinque giorni di proiezioni, mostre e incontri con registi e artisti che presentano opere innovative e fuori dal circuito commerciale. L’evento si inserisce nel calendario culturale della regione e coinvolge diverse location del territorio.

Il cuore pulsante della creatività cinematografica si sposta dal Veneto al territorio di Modena, dove tra l’11 e il 15 marzo 2026 prenderà avvio la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival. Questa rassegna, promossa dal Circolo Ribalta, trasformerà per cinque giorni i luoghi di San Cesario e Vignola in un laboratorio vivente dedicato alla sperimentalità visiva. L’appuntamento inaugurale è fissato domani presso il Kinò Campus di San Cesario con la proiezione di 5 anni e un’estate, opera del regista Mauro Santini che segue il percorso scolastico di sei studenti delle Marche fino all’estate pre-medie. La manifestazione non si limita a una semplice proiezione ma diventa un crocevia culturale dove il cinema d’autore incontra il pubblico locale in un contesto che valorizza la tradizione manifattiera e artistica dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

