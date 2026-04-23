Elettra Lamborghini si pente | L' intervista a Belve è stata troppo ‘too much’

A poche ore dalla trasmissione di “Belve”, Elettra Lamborghini ha pubblicato un lungo messaggio sui social per esprimere il suo disappunto. La cantante ha dichiarato di aver trovato l’intervista troppo intensa e si è detta pentita di aver partecipato. La puntata, trasmessa recentemente, ha suscitato molte reazioni tra i follower e ha portato l’artista a chiarire pubblicamente il suo punto di vista.

A meno di 24 ore dalla puntata di “Belve”, Elettra Lamborghini prende le distanze da quanto visto in tv e affida ai social un lungo sfogo. La cantante bolognese, protagonista dell’intervista andata in onda martedì 21 aprile su Rai 2, ha ammesso di essersi pentita di aver accettato il confronto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Elettra Lamborghini a Mara Venier: Te gusta la mangusta #elettralamborghini #maravenier

Notizie correlate

Elettra Lamborghini si pente dell’intervista a Belve: “Non avrei dovuto accettare”Elettra Lamborghini si è pentita dell’intervista a Belve, in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 21 aprile.

“Non ci ho dormito per giorni”: Elettra Lamborghini si pente della sua intervista a BelveElettra Lamborghini si è già pentita della sua intervista a Belve andata in onda ieri 21 aprile 2026 su Rai2.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Elettra Lamborghini pentita, lo sfogo social dopo l'intervista a Belve; Elettra Lamborghini si pente dell’intervista a Belve: Non mi è piaciuta; Ero sull’orlo dell’esaurimento: Elettra Lamborghini si pente di Belve. Ma i fan la consolano: Sei vera; Belve, la rivelazione di Elettra Lamborghini: L'intervista non mi è piaciuta, ma è colpa mia, non avrei dovuto accettare.

Elettra Lamborghini pentita dell’intervista a Belve : «Non mi è piaciuta. Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout»Già nel 2022, la cantante aveva registrato per il programma un’intervista con Francesca Fagnani mai andata in onda, perché aveva deciso di non firmare la liberatoria ... vanityfair.it

Elettra Lamborghini pentita dell’intervista a Belve: «Colpa mia, sono sull’orlo del burnout»La cantante ha detto di essere in un momento di forte stress, ragion per cui non avrebbe dovuto accettare di fare l'intervista. Ecco cosa ha dichiarato ... iodonna.it

Elettra Lamborghini si pente: “L'intervista a Belve è stata troppo ‘too much’” x.com

Elettra Lamborghini sui social manifesta il suo dispiacere per aver fatto l'intervista a Belve: "Non ho dormito per giorni per aver fatto questa intervista" A voi è piaciuta - facebook.com facebook