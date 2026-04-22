Elettra Lamborghini ha dichiarato di aver passato giorni senza riuscire a dormire, esprimendo rammarico per l’intervista andata in onda ieri 21 aprile 2026 su Rai2. La cantante ha commentato pubblicamente il suo stato d’animo successivamente alla trasmissione, senza fornire ulteriori dettagli sulle ragioni del suo pentimento. La sua reazione ha attirato l’attenzione sui social e tra i media italiani.

Elettra Lamborghini si è già pentita della sua intervista a Belve andata in onda ieri 21 aprile 2026 su Rai2. Il motivo lo ha spiegato lei stessa in una serie di stories di Instagram sottolineando che non avrebbe dovuto accettare perché sta attraversando un periodo impegnativo e questo inevitabilmente ha avuto un impatto sulle risposte che ha dato. In una prima storia pubblicata dopo le interviste, Elettra ha scherzato: “Adesso capisco perché non firmai la liberatoria” – riferendosi a quando nel 2022 fu intervistata già una volta, ma su consiglio del suo legale impedì la messa in onda dell’intervista. In una storia successiva Elettra ha argomentato: “No, non mi è piaciuta l’intervista, ma faccio mea culpa.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Non ci ho dormito per giorni”: Elettra Lamborghini si pente della sua intervista a Belve

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