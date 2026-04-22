Elettra Lamborghini si pente dell’intervista a Belve | Non avrei dovuto accettare

Elettra Lamborghini ha dichiarato di essersi pentita dell’intervista rilasciata a Belve, andata in onda su Rai 2 nella serata di martedì 21 aprile. La cantante ha espresso rimorso riguardo alla decisione di partecipare al programma, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. La sua presa di posizione è stata comunicata pubblicamente attraverso i canali social e le interviste successive.

Elettra Lamborghini si è pentita dell’intervista a Belve, in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 21 aprile. La cantante, che aveva già partecipato alla trasmissione nel 2022, salvo poi non firmare la liberatoria, si è sfogata in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram. “Personalmente non mi è piaciuta l’intervista, ma faccio mea culpa.. non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout. Un aggettivo? Too much. ma lo sapevo non ho dormito per giorni. direi lezione imparata non accettare interviste quando sono sull’orlo dell’esaurimento” ha scritto la cantante, che poi ha aggiunto: “Capisco perché nel 2022 non avevo firmato la liberatoria all’intervista fatta allora”.🔗 Leggi su Tpi.it

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Elettra Lamborghini si pente dell’intervista a “Belve”: “Non mi è piaciuta”

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