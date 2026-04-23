Poche ore dopo la trasmissione di Belve, andata in onda martedì 21 aprile, Elettra Lamborghini ha annunciato di essere pentita della sua partecipazione al programma condotto da Francesca Fagnani. La cantante ha spiegato di aver passato diversi giorni senza riuscire a dormire e di essere rimasta sull’orlo dell’esaurimento a causa dell’intervista. La sua reazione è stata condivisa sui social network, dove ha espresso il suo dispiacere per l’esperienza vissuta.

A poche ore dalla messa in onda dell’intervista a Belve, di martedì 21 aprile, Elettra Lamborghini ha espresso pubblicamente il suo pentimento per aver partecipato al programma condotto da Francesca Fagnani. La cantante e showgirl ha affidato ai social le sue riflessioni, ammettendo di non essere soddisfatta del risultato finale e rivelando di trovarsi in un momento di particolare fragilità psicologica. La puntata ha visto Lamborghini protagonista di una serie di confessioni intime e dichiarazioni senza filtri che, riviste il giorno dopo, le sono sembrate eccessive. “ Adesso capisco perché non firmai la liberatoria “, ha scritto in una prima Storia su Instagram, facendo riferimento a un precedente del 2022, quando aveva già registrato un’intervista per Belve che però non venne mai trasmessa proprio perché decise di non dare il consenso.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Elettra Lamborghini pentita di Belve: “Non ci ho dormito per giorni, ero sull’orlo dell’esaurimento”

Elettra Lamborghini aveva già SPOILERATO tutto a Sanremo! #elettralamborghini #sanremo #cantante

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