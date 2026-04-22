Elettra Lamborghini si dice pentita dell’intervista senza freni a Belve. La showgirl e conduttrice ha fatto mea culpa con un post sui social per le dichiarazioni rilasciate a Francesca Fagnani, definendo un errore la partecipazione al programma in un periodo in cui confessa di essere “sull’orlo dell’esaurimento” nervoso. L’intervista a Francesca Fagnani Elettra Lamborghini ha affidato i suoi pensieri sull’intervista a Francesca Fagnani dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Belve, in cui si è raccontata senza farsi troppi scrupoli di riserbo. Stile a cui ha abituato il pubblico e che non ha suscitato chissà quali critiche, ma alcune sue frasi disinibite hanno fatto chiacchierare e la stessa cantante ha ammesso, riguardandosi in Tv, come alcune uscite possano essere risultate un po’ troppo sopra le righe.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elettra Lamborghini pentita dopo l'intervista a Belve con Francesca Fagnani, "non c'ho dormito per giorni"

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini dopo l'esibizione nella serata finale del Festival

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