Elettra Lamborghini ha commentato in modo diretto la sua intervista trasmessa ieri sera a Belve, ammettendo di aver capito perché nel 2022 aveva deciso di non firmare la liberatoria per quella registrazione. La cantante ha detto di essere stata sull’orlo dell’esaurimento durante il periodo in cui ha partecipato al programma. I fan sui social hanno risposto con messaggi di sostegno, definendola “vera” e apprezzando la sua sincerità.

Bologna, 22 aprile 2026 – “Adesso capisco perché non firmai la liberatoria”: Elettra Lamborghini commenta a freddo così la sua intervista a Belve andata in onda ieri sera, riferendosi a quando nel 2022 la bloccò. Nelle storie ha pubblicato un video dove guarda in diretta la puntata e all’inizio dice: “Eccoci, aiuto”. Poi la battuta sulla liberatoria. Qualche ora di silenzio sui social e torna su Instagram per condividere con i suo i follower (ben 7,2 milioni) le sue sensazioni. Elettra Lamborghini: “Faccio il mea culpa”. Posta una sua foto con lo sguardo al cielo, dove sembra apparire un po’ pensierosa. E scrive: “Personalmente? No, non mi è piaciuta l’intervista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ero sull’orlo dell’esaurimento”: Elettra Lamborghini si pente di Belve. Ma i fan la consolano: “Sei vera”

L'intervista di Elettra Lamborghini - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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