Dopo la trasmissione condotta da Francesca Fagnani, l’artista ha condiviso un pensiero su un’intervista rilasciata a Belve. Ha rivelato di essere in burnout e di non sentirsi in forma durante le riprese, esprimendo un rimpianto riguardo a quell’intervista. La dichiarazione ha suscitato reazioni sui social media, dove molti utenti hanno commentato le sue parole.

Lo sfogo arriva subito dopo la trasmissione dell’intervista registrata nel programma condotto da Francesca Fagnani. Attraverso alcune Instagram stories, Elettra Lamborghini esprime un giudizio molto diretto su quanto andato in onda, ammettendo che il risultato finale non le è piaciuto. Non attribuisce però la responsabilità alla produzione o alla conduttrice, ma a una scelta personale: quella di partecipare in un momento di forte fragilità psicologica. La cantante spiega infatti di trovarsi in una fase di burnout, condizione che descrive come particolarmente pesante da gestire. Racconta di aver sottovalutato il proprio stato emotivo e di aver accettato l’intervista nonostante non fosse nelle condizioni ideali.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elettra e quel rimpianto dopo l’intervista a Belve: “Ero in burnout, non stavo bene” (ma i social non perdonano)

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