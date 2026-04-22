Elettra Lamborghini | L’intervista a ‘Belve’ non mi è piaciuta ma è colpa mia

Elettra Lamborghini ha dichiarato di non essere soddisfatta dell’intervista rilasciata a ‘Belve’, aggiungendo di assumersi la responsabilità della decisione di parteciparvi. Ha spiegato di essere in uno stato di burnout e di averlo saputo prima di accettare, ma di aver comunque scelto di partecipare, nonostante le conseguenze sul suo benessere. La cantante ha inoltre riferito di aver avuto difficoltà a dormire nei giorni precedenti l’intervista.

(Adnkronos) – ''Personalmente?! No, non mi é piaciuta I'intervista. ma faccio mea culpa. non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout. un aggettivo?! Too much. ma lo sapevo, non c'ho dormito per giorni. Direi lezione imparata non accettare interviste quando sono sull'orlo dell esaurimento''. E' lo sfogo che Elettra Lamborghini affida alle sue storie di Instragram, dopo l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani nella puntata di 'Belve', andata in onda ieri sera. ''Adesso capisco perché non firmai la liberatoria'', scrive ancora la cantante riferendosi a un'intervista rilasciata a 'Belve' nel 2022 e che non venne trasmessa perché alla fine decise di non dare il suo consenso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Elettra Lamborghini commenta la sua intervista a #Belve x.com