Recenti leak provenienti dal set dell’adattamento di Elden Ring, diretto da Alex Garland e prodotto da A24, hanno rivelato un cambiamento importante nella sequenza degli eventi rispetto alla versione originale del videogioco. Le immagini e i dettagli trapelati sembrano indicare modifiche alla timeline e alle sequenze narrative previste. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni stanno già alimentando molte discussioni tra gli appassionati.

Quali informazioni possiamo trarre dai leak trapelati dal set dell'adattamento del popolare videogame diretto da Alex Garland per A24? Facciamo il punto. Faan in subbuglio dopo che video e foto dal set di Elden Ring sono trapelati on line anticipando dettagli chiave dell'adattamento del popolare videogame. I leak avrebbero confermaro l'inizio ufficiale delle riprese, offrendo un assaggio dell'accuratezza visiva che la produzione sta cercando di raggiungere portando sullo schermo il videogioco action sviluppato dalla software house giapponese FromSoftware. Annunciato nel 2025, l'adattamento cinematografico di Elden Ring è in fase di sviluppo presso la casa di produzione indipendente A24. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elden Ring: i leak dal set hanno confermato un cambiamento cruciale nella timeline?

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Il viaggio verso l'Interregno è ufficialmente iniziato. Il film live-action di Elden Ring, prodotto da A24, è entrato in fase di pre-produzione sotto la guida del regista Alex Garland. Le prime notizie dal campo confermano che i lavori sono già partiti nel Regno Unit - facebook.com facebook

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