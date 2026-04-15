Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le sue partecipazioni in ETH hanno raggiunto i 4,875 milioni di token mentre il valore complessivo delle criptovalute e delle risorse liquide ammonta a 11,8 miliardi di dollari

Bitmine Immersion Technologies ha comunicato di detenere circa 4,875 milioni di token Ethereum. Il valore totale delle criptovalute e delle risorse liquide dell'azienda è di 11,8 miliardi di dollari. L'azienda possiede ora più del 4% dell'offerta totale di Ethereum. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale e si riferisce ai dati aggiornati al momento.

Bitmine ha 3.334.637 ETH in staking, pari a 7,4 miliardi di dollari al prezzo di 2.206 dollari per ETH MAVAN (Made in America Validator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzionali, con un’attenzione particolare alla sicurezza, alle prestazioni e alla resilienza Bitmine possiede 85 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ-ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un’esposizione diretta a OpenAI Criptovalute Bitmine + liquidità totale + “Moonshots” ammontano a 11,8 miliardi di dollari, inclusi 4,875 milioni di token ETH, una liquidità...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Tom Lee è il co-fondatore, Managing Partner e Head of Research di Fundstrat Global Advisors, noto analista di Wall Street, CIO di Fundstrat Capital e presidente di BitMine Immersion Technologies. È famoso per le sue previsioni di mercato rialziste (bullish) e x.com