EGO Food Fest Taranto al centro della scena gastronomica nazionale

Per quattro giorni, Taranto ha ospitato l’EGO Food Fest, un evento che ha richiamato operatori, chef, giornalisti e appassionati provenienti da tutta Italia. La manifestazione ha messo in mostra una combinazione di intrattenimento popolare e alta cucina, portando la città al centro della scena gastronomica nazionale. Durante l’evento, si sono svolte dimostrazioni, degustazioni e incontri dedicati al mondo della gastronomia.

Tarantini Time Quotidiano Per quattro giorni Taranto è stata punto di riferimento della gastronomia italiana, capace di coniugare intrattenimento popolare e alta cucina in un evento che ha attirato operatori, chef, giornalisti e appassionati da tutta Italia. L’ottava edizione di EGO Food Fest ha confermato la crescita del format ideato da Monica Caradonna e Ilaria Donateo, consolidandosi come appuntamento di rilievo nel panorama nazionale. Oltre 170 gli ospiti presenti, tra cui giornalisti di circa 30 testate, 30 cuochi, 70 pizzaioli e più di 55 produttori del Made in Italy. Un evento che ha coinvolto anche il tessuto locale, a partire dai ristoratori tarantini protagonisti della serata inaugurale, dedicata alla valorizzazione della cozza nera di Taranto.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - EGO Food Fest, Taranto al centro della scena gastronomica nazionale Notizie correlate EGO Food Fest, Taranto al centro della scena gastronomicaTarantini Time QuotidianoTaranto ospiterà dal 17 al 20 aprile l’ottava edizione di EGO Food Fest, rassegna dedicata alla valorizzazione del... Taranto, al via EGO Food Fest: quattro giorni tra gusto, cultura e innovazioneTarantini Time QuotidianoHa preso il via a Taranto l’ottava edizione di EGO Food Fest, il progetto culturale che trasforma il patrimonio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Taranto capitale della Pizza con Ego Food Fest 2026; Ego Food Fest accende Taranto, città capitale del gusto per 4 giorni; EGO Food Fest 2026: Taranto diventa capitale mediterranea del gusto e della sostenibilità; EGO Food Fest torna a Taranto: quattro giorni tra sapori, territorio e protagonisti della cucina. Taranto, una domenica in Villa Peripato con EGO Food Fest 2026Prosegue oggi nella centralissima Villa Peripato il weekend che anche quest’anno EGO Food Fest dedica interamente alla pizza, uno dei piatti più amati e diffusi al mondo, con una grande festa popolare ... giornaledipuglia.com Taranto, un weekend con EGO Food Fest 2026Anche quest’anno, infatti, nel weekend EGO Food Fest propone, nella centralissima Villa Peripato di Taranto, una grande festa popolare con due serate (ingresso gratuito e degustazioni a pagamento) ... giornaledipuglia.com visitaranto. RÜFÜS DU SOL · Innerbloom (Radio Edit). Invited by: EGO Food Fest, il progetto culturale che, giunto all’ottava edizione, trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese e jonico in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo territoriale. An - facebook.com facebook