Dal 17 al 20 aprile, Taranto sarà teatro dell’ottava edizione di EGO Food Fest, una manifestazione che si concentra sulla promozione delle tradizioni enogastronomiche della regione. La rassegna si svolgerà nella città, attirando appassionati e professionisti del settore, con iniziative dedicate ai prodotti tipici e alle specialità locali. L’evento si inserisce nel calendario culturale e gastronomico della zona, offrendo diverse occasioni di confronto e scoperta.

Tarantini Time Quotidiano Taranto ospiterà dal 17 al 20 aprile l’ottava edizione di EGO Food Fest, rassegna dedicata alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico pugliese e jonico. L’evento porterà in città oltre 170 ospiti tra giornalisti, chef, pizzaioli e produttori, con un calendario che unisce degustazioni, incontri, spettacoli e momenti formativi. Al termine della manifestazione è prevista anche la pubblicazione della guida ai migliori ristoranti e pizzerie di Puglia. Il tema dell’edizione 2026 sarà “La cucina del futuro: stare bene a tavola, stare bene con il Pianeta”, con un focus su sostenibilità, salute e qualità delle materie prime. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - EGO Food Fest, Taranto al centro della scena gastronomica

La primavera arriva a suon di "Beat Fest": musica, street food e mercatini al centro della seconda edizioneLa musica fa da padrona con spazi allestiti lungo viale Vespucci e due palcoscenici principali fra il Caffè Pascucci e l'hotel Villa Rosa Riviera.

Capo Plaza al Dream Pop Fest di Palermo: uno degli artisti più importanti della scena rap in concerto al VelodromoL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Tra le tappe...

Temi più discussi: Taranto, torna l’ottava edizione dell’Ego Food Festival; Solo pesce locale? Impossibile garantire un intero menù. Chef Bartoli a Ego Food Fest; Eventi enogastronomici di aprile 2026: sagre, fiere e festival del cibo in Italia; I vigneti italiani inaugurano la stagione dei festival di primavera con degustazioni di vino ed eventi culturali.

Ego Food Fest, tutto pronto per l'ottava edizione: a Taranto 4 giorni tra cucina, cultura e formazioneTra gli appuntamenti, focus sulla cozza tarantina Presidio Slow Food, eventi diffusi in città e una festa finale con concerti ... lagazzettadelmezzogiorno.it

EGO Food Fest 2026: Taranto capitale del gusto italianoTARANTO - Dal 17 al 20 aprile 2026 Taranto ospiterà l’ottava edizione di EGO Food Fest, il grande evento che celebra la cultura gastronomica italiana come esperienza, formazione e condivisione. giornaledipuglia.com

Presentata questa mattina, presso la Cittadella delle Imprese di Taranto, l’ottava edizione di Ego Food Fest Il festival enogastronomico porterà Taranto alla ribalta nazionale tra degustazioni, masterclass e talk dedicati alla cucina del futuro. Il servizio di Ma - facebook.com facebook