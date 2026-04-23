Effetto Trump | aumenta il prezzo dei farmaci

Le recenti tensioni in Medio Oriente e le proposte dell’ex presidente degli Stati Uniti per abbassare i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti stanno portando a un aumento dei costi anche per i cittadini italiani. La combinazione di questi fattori sta influenzando il prezzo dei medicinali, rendendo più onerosi gli acquisti per l’utenza nel nostro paese. La questione riguarda sia le dinamiche di mercato che le decisioni politiche in ambito sanitario.

I rincari causati dalla guerra in Medio Oriente e la spinta di Donald Trump per ridurre i prezzi delle medicine negli Usa causeranno un aumento dei costi dei farmaci per l’utenza italiana. A spiegare l’effetto domino è Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, a Repubblica: «Siamo a un punto critico per la sostenibilità della produzione in Italia». Anche se «le nostre merci non passano da Hormuz e le materie critiche per la produzione viaggiano in aereo». Ma c’è un effetto indiretto: «I principi attivi vengono da industrie energivore di Cina e India, e hanno avuto incrementi del 50%, l’alluminio per gli imballaggi del 120%. Dal 2022 i costi erano già cresciuti del 20% e ora si rischia di arrivare al 40, specie se questa crisi durasse».🔗 Leggi su Open.online

Carney OUTSMARTS Trump — U.S Learns 'EXPENSIVE LESSON'

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Quindi l'effetto della "rottura" tra Europa e Trump è che stiamo per mandare le nostre navi ad aiutarlo a #Hormuz senza un accordo di pace e senza il mandato #Onu. Cioè stiamo per entrare in guerra. Ottimo. #IranWar #Iran x.com