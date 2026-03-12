Trump ha commentato che un aumento del prezzo del petrolio potrebbe portare grandi guadagni, rispondendo alle preoccupazioni negli Stati Uniti riguardo all'incremento del costo della benzina. La dichiarazione è stata fatta in risposta a notizie di un rialzo dei prezzi energetici nel paese. La frase evidenzia la sua posizione rispetto agli effetti economici dell'aumento dei prezzi del petrolio.

Trump replica così alle preoccupazioni negli Usa per l'aumento del prezzo della benzina provocato dal conflitto con l'Iran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: “Se il prezzo del petrolio aumenta facciamo un sacco di soldi”

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