Fortitudo | capolavoro a Pesaro La Effe agguanta il primo posto

La Fortitudo ha ottenuto una vittoria importante contro Pesaro, consolidando la posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che permette alla squadra di salire al primo posto, grazie a un risultato positivo in trasferta. La squadra ha mostrato un buon livello di gioco, portando a casa punti fondamentali per la stagione. La sfida si è svolta domenica pomeriggio, davanti a un pubblico numeroso.

Pesaro, 25 marzo 2026 – Disegna due irriverenti baffi alla Gioconda la Fortitudo di coach Attilio Caja, che mette in cornice un mercoledì dal sapore di serie A ed espugna il parquet della regina Pesaro 84-86 agganciandola in vetta alla classifica di A2 (pur non riuscendo a ribaltare il -7 dell’andata). Non solo: con questo referto rosa pesantissimo, che arriva in una serata dominata a rimbalzo e con un Sorokas divino (39 di valutazione), l’armata biancoblù si candida assennatamente alla promozione diretta. Domenica alle 18 si tornerà al PalaDozza per la sfida contro Avellino, fra le squadre più in forma del momento. La cronaca. In una Vitrifrigo Arena gorgogliante, la Effe (con Moore al rientro e Pesaro senza Miniotas) scatta subito dai blocchi: le triple di Sarto, Sorokas, Fantinelli e Imbrò valgono il 15-19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo: capolavoro a Pesaro. La Effe agguanta il primo posto Articoli correlati Fortitudo, inizia il tour de force. Primo esame il big match con PesaroSe la si guarda da un punto di vista globale la rincorsa verso la massima serie potrebbe sembrare più di un’impresa. Fortitudo: poker biancoblù con Rieti e assalto al primo postoBologna, 22 febbraio 2026 – Nel giorno del 250esimo referto in maglia Fortitudo di capitan Matteo Fantinelli (riverito dal presidente Stefano... Una selezione di notizie su Fortitudo capolavoro a Pesaro La Effe... Argomenti discussi: La Vuelle affonda anche Mestre: senza pivot è vittoria schiacciante. E adesso sotto con la Fortitudo. VL Pesaro vs Fortitudo Bologna, diretta (73-72 con 4:20 da giocare, 4Q)PESARO VS FORTITUDO: LIVE 4Q Live - Primo minuto senza punti, Trucchetti sbaglia una tripla aperta per una VL che sta fiocando un evidente small-ball. Sorokas forza da tre allo scadere dei ... pianetabasket.com Vuelle, sfida alla Fortitudo: stasera il match vale doppioPESARO Quella che questa sera alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena (diretta Radio Incontro Pesaro, in streaming su Lnp Pass e in differita domani sera ... msn.com