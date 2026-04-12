Fortitudo colpo da grande a Brindisi | la Effe espugna il PalaPentassuglia

La Fortitudo Bologna ha vinto in trasferta contro la Valtur Brindisi, conquistando due punti importanti nel campionato di Serie A2. La partita si è svolta al PalaPentassuglia, con la squadra ospite che ha dimostrato determinazione e solidità in un match difficile. La vittoria rappresenta un risultato rilevante per la classifica e testimonia la capacità della formazione di affrontare avversari di livello in trasferta.