Educazione sessuo-affettiva assorbenti e preservativi gratis | gli studenti si organizzano A Genova e in Italia il progetto Uni-Hoodies

In Liguria e in altre regioni italiane, più di sessanta scuole hanno aderito a un progetto chiamato Uni-Hoodies, nato dagli studenti e per gli studenti. L’iniziativa prevede l’offerta gratuita di assorbenti e preservativi, e include anche attività di educazione sessuo-affettiva. La partecipazione coinvolge centinaia di scuole in tutta Italia, creando una rete di scuole che si organizzano per promuovere informazione e servizi tra i giovani.

Sono più di sessanta le scuole in Liguria e centinaia in tutta Italia ad aver aderito a un’iniziativa nata dagli studenti e per gli studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Educazione sessuale a scuola sì o no Intervista di Francesco Borgonovo a Laura Ravetto (Lega) Notizie correlate A Firenze studenti in piazza per chiedere l'educazione sessuo-affettivaFirenze, 9 marzo 2026 – Centinaia di giovani si sono riuniti stamattina in piazza Santissima Annunziata a Firenze per lo sciopero globale... Studenti in piazza: "Vogliamo l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole"Il collettivo K1: "Dopo la classe al Machiavelli-Capponi diventi un progetto strutturato e organizzato in tutte le scuole dalle primarie alle... Tutti gli aggiornamenti Facciamolo in classe: parliamo di educazione sessuo-affettivaAttualmente meno di un adolescente su 2 ha fatto educazione sessuale a scuola, mentre i genitori che ritengono utile l’educazione affettiva e sessuale come materia obbligatoria a scuola sono il 91%. savethechildren.it Educazione sessuo-affettiva, la protesta di studentesse e docenti: Libertà di insegnamento in pericoloHanno tanto da dire ma non vogliono farsi riprendere in volto le docenti in presidio di fronte il Ministero dell'istruzione e del Merito di Roma, nella giornata internazionale contro la violenza sulle ... romatoday.it