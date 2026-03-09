Studenti in piazza | Vogliamo l' educazione sessuo-affettiva nelle scuole

Oggi studenti delle scuole superiori di Firenze e lavoratrici hanno partecipato a uno sciopero transfemminista globale. In piazza hanno chiesto l’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, oltre a protestare per condizioni di lavoro più stabili e una vita meno precaria. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà, con studenti e lavoratori che si sono uniti per esprimere le proprie richieste.

Il collettivo K1: "Dopo la classe al Machiavelli-Capponi diventi un progetto strutturato e organizzato in tutte le scuole dalle primarie alle secondarie" “Oggi è stata una giornata di sciopero transfemminista globale. Uno sciopero che ha visto studentesse dei licei di Firenze e lavoratrici unite in piazza per richiedere l’educazione sessuo affettiva nelle scuole e una vita meno precaria e un contratto stabile nel lavoro”. Così oggi, 9 marzo, il Collettivo K1, in occasione dello sciopero dei sindacati di base. "Se da una parte le studentesse di una scuola si prendono l'onere di organizzare programmi di educazione sessuo-affettiva,... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

