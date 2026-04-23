Edoardo Motta ha parato quattro rigori durante la semifinale di Coppa Italia, permettendo alla sua squadra di qualificarsi per la finale. L’evento è stato riportato dalla stampa spagnola, con particolare attenzione alle sue prestazioni decisive. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione laziale, che ora si prepara ad affrontare la finale della competizione.

2026-04-22 23:50:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Un miracolo di Edoardo Motta catapulte al laziale al finale di Coppa Italia. Gli uomini di Sarri hanno vinto a Bergamo ai rigori, lasciando l’Atalanta in semifinale e trovando il biglietto per ‘salvare’ il loro brutto campionato e giocare in Europa nel 2026-27. Affronteranno l’Inter. Il giovane portiere 21enne, che ha iniziato la stagione in Serie B con la Reggiana, ha parato quattro dei cinque rigori calciati dai bergamaschi. Barbaro. Dopo l’epico ritorno di Inter contro il Como, con i nerazzurri già in finale a Roma, L’Atalanta cercava la quarta presenza nell’ultima partita di Coppa dal 2019.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Edoardo Motta para quattro rigori e porta la Lazio in finale di Coppa Italia

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