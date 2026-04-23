Edoardo Motta il principe degli scartati ora eroe e quell’Italia che fugge via

Da ilfattoquotidiano.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo Motta, nato a Biella nel gennaio 2005, ha iniziato a giocare a calcio in giovane età. A otto anni, già alto di statura, trascorreva molto tempo sul campo invece che in casa. Con il passare degli anni, ha continuato a dedicarsi allo sport, diventando protagonista di una storia che si è sviluppata tra le sue passioni e le sfide quotidiane.

Edoardo Motta nasce a Biella il 13 gennaio 2005. A otto anni è già uno spilungone, a dieci passa più tempo sul campo di calcio che a casa. Lo adocchia la Juve e lo immette nelle squadre giovanili: è la sua squadra del cuore, il suo sogno si avvera. Edoardo gioca in porta. Arrivano i diciotto anni ma la Juve sceglie di disfarsene: prima in prestito all’ Alessandria, poi al Monza, infine alla Reggiana. Il fatto è che la Juve non lo riscatta più, sceglie di lasciarlo a Reggio Emilia. Motta è un fior di calciatore, ma di serie B. È il principe degli scartati. La Reggiana lo tiene dapprima come riserva, poi lo chiama tra i titolari. Fino a quando, a gennaio di quest’anno, la Lazio ha bisogno di qualcuno che faccia la riserva a Provedel, il portiere friulano che ha i galloni da primo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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