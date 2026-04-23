Durante una partita di calcio, si è verificato un episodio particolare legato ai rigori. Edoardo Motta ha adottato una strategia che gli permette di parare ogni tiro dagli undici metri. La regola di base, spesso nota ai tifosi, afferma che nella serie di cinque rigori per squadra, chi sbaglia per primo perde la possibilità di vincere.

Una regola semplice, se già non la conoscete. Nei calci di rigore, quando c’è da calciare la serie di cinque per squadra, chi sbaglia per primo vince. Non è sempre così ma, insomma, quasi. Non arrivo a dire che chi va a calciare il primo rigore per la propria squadra dovrebbe sbagliarlo apposta. ma, insomma, quasi. Non ci sono statistiche al riguardo - almeno che io sappia - perché sfugge la logica secondo la quale dovrebbe convenire fallire il proprio primo tentativo, mentre ci sono statistiche sul fatto che chi calcia per primo ha un vantaggio (vince nel 61% dei casi). Eppure l’Atalanta ha calciato per prima, e ha perso; la Lazio ha sbagliato per prima, e ha vinto.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Edoardo Motta ha trovato il trucco per parare ogni rigore

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