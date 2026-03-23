Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 21 marzo 2026, la scena calcistica di Torino ha assistito a un’impresa straordinaria durante l’incontro di Serie A tra Juventus FC e US Sassuolo Calcio. Arijanet Muric, portiere del Sassuolo, ha celebrato un momento chiave quando ha parato un rigore calciato da Manuel Locatelli, contribuendo così a un prezioso pareggio per 1-1 per la sua squadra. Con il sigillo di Valerio Pennicino per Getty Images, la serata si è rivelata ricca di emozioni e drammaticità. Sassuolo, già pesantemente colpito da infortuni, ha affrontato la partita senza quattro giocatori fondamentali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sicuro di poter parare il rigore, Juventus e pareggio 1-1.

Articoli correlati

Lorenzo Musetti verso Djokovic: “Di sicuro non sarà stanco, ma penso di poter giocare al massimo”Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open dopo una prestazione ai limiti della perfezione contro Taylor Fritz.

Chiellini sul rigore sbagliato da Locatelli: «Speriamo di poter esultare a maggio. La mia reazione? Potete immaginare…»di Redazione JuventusNews24Chiellini si è soffermato sul rigore sbagliato da Locatelli confermando la volontà della Juve di andare in Champions...

ERA FALLO E RIGORE #juventus #cagliari #rigore #var #bremer

Altri aggiornamenti su Sicuro di poter parare il rigore...

Discussioni sull' argomento Muric: Ero sicuro di parare il rigore di Locatelli; Serie C, giornata 33: gol collection delle gare di sabato; Grosso: Tanto di positivo, noi oltre più rosea aspettativa; VIDEO. Pro Patria-Lecco 1-4: gol e highlights.

Ballotta sicuro: Il Parma di Cuesta sta dimostrando di poter stare in questa Serie AIn vista della sfida tra Parma e Lione Legends ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta di Parma lo storico portiere Marco Ballotta. Queste le sue parole, iniziando da un giudizio sulla stagione ... tuttomercatoweb.com

Andrea Vento. . In bocca al lupo per l’inaugurazione dell’agenzia di viaggi di questi due giovani napoletani . Sono sicuro di aver trasmesso loro la giusta passione e professionalità per questo meraviglioso lavoro dall’agente di viaggi e auguro loro buona fortu facebook

#Muric: “Ero sicuro di parare il rigore. Più difficile la parata su Milik” x.com