Nella partita di ieri sera, la Lazio ha superato l’Atalanta ai calci di rigore e si è assicurata un posto in finale di Coppa Italia 2026. Durante la gara, il portiere ha parato quattro rigori consecutivi, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra. La partita si è conclusa dopo i tempi supplementari e si è deciso tutto dagli undici metri.

La Lazio si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2026, riuscendo a superare l’Atalanta ai calci di rigore. Dopo il 2-2 del confronto d’andato giocato allo Stadio Olimpico, le due squadre hanno pareggiato per 1-1 al Gewiss Stadium dopo i novanta minuti regolamentari con un avvincente botta e risposta tra Romagnoli e Pasalic tra 84? e 86?, nei supplementari non è successo nulla e così tutto si è deciso dal dischetto. L’eroe della serata è diventato il portiere Edoardo Motta che ha parato ben quattro rigori consecutivi: dopo la rete firmata da Raspadori, l’estremo difensore dei biancocelesti si è rivelato insuperabile e ha frenato nell’ordine Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Edoardo Motta eroico: para 4 rigori di fila e trascina la Lazio in finale di Coppa Italia!

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