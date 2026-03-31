Chi è Nikola Vasilj il portiere della Bosnia che ha parato più rigori di tutti in Europa

Nikola Vasilj è il portiere della Bosnia che ha parato più rigori in tutta Europa. Ha già avuto un ruolo decisivo nella semifinale playoff contro il Galles, contribuendo a un risultato importante per la sua nazionale. Per la partita contro l’Italia, sarà lui a difendere la porta. Vasilj si distingue per aver effettuato numerose parate dagli undici metri in questa stagione.

Per difendere la porta contro l'Italia la Bosnia potrà contare su Vasilj, il miglior portiere pararigori in Europa: è stato già decisivo nella semifinale playoff contro il Galles. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Finale play off: Italia contro la Bosnia di Dzeko che ha eliminato il Galles ai rigoriCARDIFF – Martedì 31 marzo, l’Italia si giocherà la qualificazione alla fase finale del Mondiale 2026 a Zenica contro la Bosnia Erzegovina di Edin... A Zenica c’è lo stadio della Bosnia che terrorizza chi ha già pauraSpauracchio, bau?bau, boogeyman, uomo nero e il napoletanissimo mammone: tutti insieme non riuscirebbero a suscitare lo stesso terrore che Zenica sta... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento La Bosnia ha un pararigori: alla scoperta di Nikola Vasilj; Vasilj, il portiere pararigori della Bosnia sulla strada dell’Italia; L'Italia deve fare attenzione anche al fattore Nikola Vasilj: la Bosnia può contare sul miglior pararigori d'Europa; L'Italia e lo spauracchio Nikola Vasilj: la Bosnia ha il miglior pararigori d'Europa. Non perderti dirette, news e highlightsNel video, Gianluigi Bagnulo da Sarajevo ci avvicina a Bosnia-Italia, finale dei playoff Mondiali in programma martedì 31 marzo, raccontandoci di Nikola Vasilj, protagonista contro il Galles con due r ... sport.sky.it Bosnia, chi è Nikola Vasilj: il portiere pararigori del St. Pauli #SkySport #Vasilj #StPauli x.com OCCHIO A VASILJ Se ieri sera la Bosnia è riuscita a centrare la qualificazione alla finale dei playoff per accedere ai Mondiali, che giocherà martedì contro l'Italia, è anche grazie al proprio para-rigori, Nikola Vasilj L'estremo difensore del St. Pauli, infatti, è - facebook.com facebook