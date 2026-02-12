Irregolarità nello smaltimento dei rifiuti e mancata tracciabilità dei pezzi rottamati

La Polizia Stradale ha denunciato il titolare di un’impresa di autodemolizione a Catania. Secondo gli agenti, l’azienda ha gestito in modo irregolare i rifiuti provenienti dalla rottamazione di veicoli, senza rispettare le norme sulla tracciabilità dei pezzi recuperati. Le indagini hanno portato alla scoperta di pratiche illecite e di una gestione fallimentare dei materiali, che ora rischiano sanzioni pesanti.

Catania, Autodemolizione Irregolare: Denunciato un Titolare per Gestione Illecita dei Rifiuti. Un titolare di un’impresa di autodemolizione a Catania è stato denunciato dalla Polizia Stradale per gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti derivanti dalla rottamazione dei veicoli e per la mancata tracciabilità dei componenti recuperati. L’indagine, condotta nell’ambito dei controlli periodici del compartimento “Sicilia orientale”, ha rivelato una gestione superficiale e potenzialmente dannosa dei rifiuti speciali, sollevando preoccupazioni sulla reale efficacia dei controlli e sulla sicurezza ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Catania Autodemolizione

La polizia ha denunciato il titolare di un’azienda di autodemolizione a Catania.

La Polizia di Stato ha denunciato il titolare di un’impresa di autodemolizioni a Catania.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Catania Autodemolizione

Argomenti discussi: Scarichi irregolari e rifiuti gestiti male: raffica di controlli nel sud del Lazio; Gestione illecita di rifiuti, denunciata una persona; Terra dei Fuochi, nuovo protocollo per rafforzare i controlli ambientali; Guardia Costiera: operazione FISH_NET per la sicurezza dei prodotti ittici durante le festività.

Controlli nella Terra dei Fuochi, sequestrata area industriale a MarcianiseUn’area trasformata in discarica abusiva, lavorazioni industriali senza le necessarie autorizzazioni e irregolarità nella gestione dei rifiuti. È il bilancio ... cronachedellacampania.it

Perugia, processo sullo smaltimento dei rifiuti: tutti assolti dipendenti e dirigenti della GesenuPerugia, 10 novembre 2025 – Il tribunale di Perugia ha assolto tutti i dipendenti e dirigenti della Gesenu coinvolti nel procedimento penale avviato oltre dieci anni fa e scaturito da indagine su ... lanazione.it

la Repubblica. . Etnaland, uno dei dieci parchi divertimento più belli d’Italia, è ora sotto sequestro. Impianti di depurazione ritenuti non adeguati, presunta assenza di autorizzazioni ambientali e smaltimento illecito di rifiuti, anche speciali, sono le contestazioni facebook