Torna il ' Sabato ecologico' per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombranti

A Falconara Marittima torna il 'Sabato Ecologico', un'iniziativa promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune. L’obiettivo è offrire ai cittadini un modo più semplice per smaltire i rifiuti ingombranti, con un servizio dedicato che si svolge durante il fine settimana. L'evento si ripete regolarmente per favorire la raccolta dei materiali e ridurre l’abbandono dei rifiuti.

FALCONARA MARITTIMA - Torna il ‘Sabato Ecologico’, l’iniziativa promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e avvicinare il servizio ai cittadini. Il nuovo appuntamento è organizzato per sabato 14 marzo, dalle 9. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Come ogni ultimo sabato del mese l'appuntamento per lo smaltimento dei rifiuti ingombrantiSabato 28 febbraio dalle 8:30 alle 12:30, torna l’appuntamento con i “Sabati Ecologici” in piazzale Azzurri d’Italia, che si ripeterà di norma ogni...

Rifiuti ingombranti, sabato appuntamento ad Albignasego con il sabato ecologicoDalle 8:30 alle 12:30 i cittadini troveranno gli operatori di AcegasApsAmga che li assisteranno nella consegna di quelle tipologie di rifiuti che non...

