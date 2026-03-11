Torna il ' Sabato ecologico' per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombranti

A Falconara Marittima torna il 'Sabato Ecologico', un'iniziativa promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune. L’obiettivo è offrire ai cittadini un modo più semplice per smaltire i rifiuti ingombranti, con un servizio dedicato che si svolge durante il fine settimana. L'evento si ripete regolarmente per favorire la raccolta dei materiali e ridurre l’abbandono dei rifiuti.

FALCONARA MARITTIMA - Torna il ‘Sabato Ecologico’, l’iniziativa promossa da Marche Multiservizi Falconara in collaborazione con il Comune per facilitare lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e avvicinare il servizio ai cittadini. Il nuovo appuntamento è organizzato per sabato 14 marzo, dalle 9. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

