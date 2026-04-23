Un dibattito sull’ecologismo prende forma tra i conservatori, con alcune figure che sottolineano l’importanza di un approccio che combina rispetto per la sacralità dell’origine della natura e un pragmatismo concreto. Si discute di come mantenere un equilibrio tra tutela delle radici naturali e l’applicazione di politiche pratiche per affrontare le sfide ambientali. Le posizioni si concentrano su principi fondamentali e strategie operative, senza entrare in analisi motivazionali o di valore.

Sacralità da un lato, per indicare un punto fisso relativo alla genesi della natura (umana e non). Pragmatismo e realismo dall’altro, proprio per distendere una politica legata all’ambientalismo che contempli ‘dentro’ anche l’uomo, senza disegnare forme astratte di ztl o progetti irrealizzabili (e dannosi a industrie e posti di lavoro) come il Green Deal di Franz Timmermans. È l a ricetta dei conservatori, europei ed italiani, applicata all’oikos (casa) e al logos (studio): quell’ecologia che l’eurodeputato di EcrFdI Nicola Procaccini ha raccontato nel suo libro “ L’ecologia dei conservatori-il ritorno al sacro della natura ” per Giubilei-Regnani Editore, presentato ieri al Tempio di Adriano.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecologismo, Procaccini indica la via dei conservatori: sacralità e pragmatismo

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