Ecco il Biodiversy Fest la Romagna festeggia la vita sul Pianeta | a Cesena tanti eventi e approfondimenti

A Cesena si svolge il Biodiversity Fest, un evento dedicato alla celebrazione della vita sul Pianeta. La manifestazione propone numerosi appuntamenti ed approfondimenti sul tema della biodiversità e delle sfide ambientali attuali. La città si anima con iniziative che coinvolgono diverse realtà locali, offrendo spazi di confronto e sensibilizzazione. L’evento si inserisce in un quadro di attività volte a promuovere una maggiore consapevolezza sui problemi legati alla crisi climatica.

In un tempo in cui la crisi climatica e la perdita di biodiversità impongono un cambio di paradigma, la Romagna risponde con un progetto che unisce cultura, comunità e azione. È questo il ‘Biodiversy Fest 2026 – Biodiversità in Festa’, un festival diffuso che a maggio trasformerà il territorio in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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