Iran Trump | Teheran vuole l' accordo Ma l' attacco degli Stati Uniti è sempre più vicino
La tensione tra Stati Uniti e Iran resta alta. Trump afferma che Teheran vuole ancora raggiungere un accordo, ma gli USA si preparano a un possibile attacco. La situazione si fa sempre più delicata e la diplomazia cerca di evitare un'escalation che potrebbe sconvolgere l’intera regione e influenzare l’economia mondiale.
La diplomazia è al lavoro per scongiurare l’attacco in Iran che sconvolgerebbe l’intera area e avrebbe conseguenze anche sull’economia globale visto che Teheran minaccia non solo una reazione militare «senza precedenti», ma anche di bloccare lo Stretto di Hormuz da cui transita un quinto del greggio mondiale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è intenzionato a raggiungere i suoi obiettivi: non solo colpire chi ha condotto una repressione in Iran che ha causato migliaia di vittime, ma anche bloccare l’uso del nucleare anche a scopi civili e ridurre la dotazione missilistica della Repubblica degli ayatollah. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Iran, le ultime notizie: Stati Uniti pronti all’attacco, ma il dispiegamento nei Caraibi limita Trump
Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a preoccupare la scena internazionale.
Iran, voci su un possibile intervento degli Stati Uniti. Teheran: "Risponderemo con decisione"
Le recenti proteste in Iran, nate tra i commercianti colpiti dall’instabilità economica, si sono evolute in una rivolta contro il regime degli ayatollah.
Iran: «Trump presidente arrogante, se attaccate vi daremo una lezione»
Iran, Trump e il giallo dell'ultimatum. Teheran: Sì a negoziati sul nucleareIl presidente americano: 'C'è una deadline? Lo sa solo l'Iran'. Immagini satellitari mostrano attività nei siti nucleari ... adnkronos.com
Trump: 'Sull'Iran vedremo, Teheran vuole fare un accordo'Teheran: 'Siamo pronti ai colloqui con gli Usa, ma siano equi'. Erdogan: 'Turchia disponibile a mediare'. Putin riceve il capo del Consiglio di sicurezza iraniano Larijani. Intanto la Casa Bianca ha d ... ansa.it
