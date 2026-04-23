Eccellenze sanitarie in Emilia Romagna | quali sono i migliori centri patologia per patologia

In Emilia-Romagna, alcuni centri sanitari si distinguono per le specializzazioni e i risultati raggiunti, sia a livello clinico che territoriale. Diverse strutture della regione risultano posizionate nelle classifiche internazionali dedicate all'eccellenza sanitaria. La qualità delle cure e le competenze delle equipe mediche sono spesso riconosciute come punti di forza di questa regione, che si conferma un punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale e internazionale.

Che la sanità dell’Emilia-Romagna sia considerata uno dei modelli di riferimento - non solo in Italia - tra clinica ospedaliera e assistenza territoriale, è un fatto assodato: sono infatti diverse le strutture nostrane che si piazzano nelle varie classifiche che raccolgono le eccellenze mondiali.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Dove curarsi a Milano: le 'pagelle' degli ospedali, patologia per patologia. Quali sono i migliori (e i peggiori)I dati clinici descrivono il Gaetano Pini come una struttura monospecialistica capace di coniugare ampi volumi e standard elevati. Ospedali fiorentini: i migliori dove curarsi, patologia per patologiaEccellenze e punti deboli: ecco la fotografia della sanità ospedaliera fiorentina. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eccellenze sanitarie in regione: i migliori ospedali, patologia per patologia; EMILIA-ROMAGNA: Trapianti fuori Regione e rimborsi, confronto in Commissione | VIDEO; Inaugurata all’ospedale di Argenta (Fe) la nuova risonanza magnetica di ultima generazione; Giornata del Made in Italy: il 21 e 22 aprile a Rimini evento formativo sulla sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili. Ricerca sanitaria, Emilia-Romagna ai vertici: l’Ausl di Reggio Emilia tra i protagonistiLa ricerca sanitaria dell’Emilia-Romagna si conferma tra le eccellenze italiane, sia per qualità scientifica sia per capacità di attrarre risorse. Le ... redacon.it Ricerca sanitaria, i 5 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dell’Emilia-Romagna tra i migliori a livello nazionaleLa Regione è sul podio anche nel Bando Ricerca 2024, con 35 progetti vincitori per oltre 14 milioni di finanziamenti ... sulpanaro.net Azienda ricerca Impiegato ufficio qualità alimentare Luogo: Emilia Romagna Continua a leggere: https://www.linkedin.com/jobs/view/4402484490/eBP=CwEAAAGdtmNl-_mdSAj0BG7Xbh6qS4tFUgYIL_Ve3FMgA5Q2nHB_op5E8GSHB4R-4x5_8Cl_ZM3ujlIS - facebook.com facebook #Cultura. Il Liscio dell’ #EmiliaRomagna muove i primi passi verso il riconoscimento #Unesco. Avviato in #Regione il percorso condiviso volto a promuovere la proposta di candidatura a patrimonio immateriale. La notizia regioneer.it/Cultura-Liscio… x.com