Ospedali fiorentini | i migliori dove curarsi patologia per patologia

Una nuova analisi sui ospedali di Firenze mette in luce quali strutture sono più attrezzate per trattare diverse patologie. Attraverso dati e più di 200 indicatori, si cerca di offrire una panoramica dettagliata sulla qualità dell’assistenza sanitaria offerta in città. La discussione si concentra sui risultati delle strutture e sulla loro capacità di rispondere alle esigenze dei pazienti.

Eccellenze e punti deboli: ecco la fotografia della sanità ospedaliera fiorentina. Interventi al cuore, ortopedia, protesi: i giudizi dell'agenzia Agenas Per la provincia di Firenze (che fa parte della Asl Toscana Centro) sono 19 le strutture prese in considerazione, di cui 10 ospedali: aziende ospedaliere universitarie, case di cura e nosocomi a gestione diretta. Per tutte è stato tratteggiato un quadro quanto più ampio possibile delle eccellenze e delle lacune. Un'analisi fatta di percentuali e numeri che raccontano, tra gli altri temi, il tasso di successo di interventi, la durata media dei ricoveri e i volumi spiccioli di operazioni effettuate in un anno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

