Dove curarsi a Milano | le ' pagelle' degli ospedali patologia per patologia Quali sono i migliori e i peggiori

I dati clinici descrivono il Gaetano Pini come una struttura monospecialistica capace di coniugare ampi volumi e standard elevati. Il fiore all’occhiello è la gestione delle fratture del collo del femore. Su 627 casi trattati, oltre il 73% dei pazienti viene operato entro le 48 ore. L’attività protesica e ricostruttiva mostra numeri solidi su tutte le principali articolazioni. Blatte e sporcizia: sigillate anche le cucine dei grandi nomi. Cosa sta succedendo al Mercato Centrale . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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