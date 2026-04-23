Eccellenze Automotive ha pubblicato un video in cui l’ex pilota di Formula 1 Patrese pronuncia un monologo intenso, affermando che il motore deve sempre spingere più forte. Tra il 1977 e il 1993, l’ex pilota ha gareggiato nel Mondiale di Formula 1 con le tute di diversi team, tra cui Alfa Romeo, Brabham e Williams. Il video raccoglie le sue parole e riflessioni sulla passione e sulla sfida nel mondo della velocità.

In pista, fra il 1977 e il 1993, è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale di Formula 1 con indosso (fra le altre) le tute dei team Alfa Romeo, Brabham e Williams. Nella serata di giovedì 9 aprile 2026 Riccardo Patrese è salito sul palco della Borsa Italiana di Milano per celebrare le Eccellenze dell'Automotive italiane premiate, con appositi riconoscimenti, da La Gazzetta dello Sport e Gazzetta Motori. Il veneto, vicecampione del mondo di F1 del 1992, ha ripercorso parte della sua storia personale, dell'epopea delle competizioni con veicoli a quattro ruote (dalle sfide del secolo scorso fra Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari e gli altri in avanti) e dell'evoluzione e della longevità di alcune celebri realtà nazionali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eccellenze Automotive, il monologo da brividi di Patrese: "Siamo un motore che deve spingere sempre più forte"

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