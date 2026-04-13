Eccellenze italiane automotive il motore di idee e imprese | i premi alle aziende più virtuose

Sono stati assegnati premi alle aziende italiane del settore automotive, che comprendono costruttori, componentisti, attività di vendita e servizi. L'iniziativa ha riconosciuto le imprese considerate più virtuose in questo ambito. Le premiazioni si sono svolte in occasione di un evento dedicato alle eccellenze italiane del settore, con l’obiettivo di valorizzare le realtà che si distinguono per qualità e innovazione.

L'automobile, la moto e lo scooter sono un insieme di parti che parlano tra loro, anche oltre il senso letterale. Come in un essere vivente, nessun organo può fare a meno degli altri. Il veicolo finale prodotto dal costruttore non potrebbe essere realizzato senza i componenti (e sono migliaia) fabbricati da aziende esterne, così come è impossibile fare a meno dei macchinari necessari all'assemblaggio dell'auto. E una volta uscita dalla fabbrica, tale mezzo ha bisogno di una rete di vendita che la porti ai clienti. I quali devono essere messi in condizione di conoscere il prodotto che vorrebbero acquistare; quindi serve una struttura che raggiunga i vari canali di comunicazione, media compresi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eccellenze italiane automotive, il motore di idee e imprese: i premi alle aziende più virtuose Cassa Edile di Capitanata: premialità alle aziende più virtuose per complessivi 500mila euroPer il secondo anno Cassa Edile di Capitanata erogherà la premialità alle imprese associate per 500mila euro, importo quasi raddoppiato rispetto allo... Automotive: Gazzetta Motori premia le eccellenze italianeChi produce auto oppure moto ma anche chi noleggia mezzi, e ancora chi costruisce impianti frenanti, telai o altri componenti fondamentali frutto di...