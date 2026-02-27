Gazzetta Motori premia le Eccellenze Italiane dell' automotive | 50 realtà che guidano il settore

La Gazzetta Motori ha annunciato i vincitori delle Eccellenze Italiane dell'automotive, un riconoscimento assegnato a cinquanta aziende che operano nel settore. Queste realtà rappresentano il meglio del made in Italy, con team di professionisti e un focus sull’innovazione. Molte di queste aziende sono spesso poco visibili al grande pubblico, nonostante il loro ruolo di rilievo nel panorama automobilistico nazionale.

L'automotive Made in Italy può contare su aziende ricche di professionisti e capacità innovativa, protagoniste del settore però spesso lontane dai riflettori. L'iniziativa Top 50 Eccellenze Italiane dell'automotive nasce per dare spazio a queste realtà ad alta specializzazione che hanno un ruolo fondamentale nella filiera. Gazzetta Motori premierà il 9 aprile 50 aziende del settore che si sono distinte per la loro performance, in un evento che si terrà a palazzo Mezzanotte, la sede di Borsa di Milano in piazza degli Affari.