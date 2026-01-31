Il furgone si ribalta fuori strada | tre feriti

Questa mattina a Cadelbosco Sotto un furgone si è ribaltato fuori strada. Tre uomini, tutti colleghi di lavoro, sono rimasti feriti nello schianto. La nebbia fitta ha probabilmente contribuito alla perdita di controllo del veicolo, che viaggiava lungo l’ex Statale 63, nel tratto di via Leonardo da Vinci. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le condizioni dei feriti sono ancora da valutare.

Una sbandata improvvisa, nella mattinata di nebbia, ieri a Cadelbosco Sotto, ha registrato il ferimento di tre uomini, colleghi di lavoro, che erano a bordo di un furgone aziendale in transito verso la Bassa, sull’ex Statale 63, in un tratto di carreggiata che prende il nome di via Leonardo da Vinci. Lo schianto si è verificato poco prima delle otto. Il conducente ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, che è finito nel campo accanto alla strada, ribaltandosi su un fianco. Per fortuna non vi è stata collisioni con altri ostacoli. Il furgone si è fermato sull’erba bagnata. Alcuni passanti, notata la scena, hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato tre ambulanze, l’automedica, l’autoinfermieristica, oltre ai vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Guastalla, per poter liberare uno dei feriti dall’abitacolo, dove era rimasto bloccato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

