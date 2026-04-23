Eboli pulmino fuori strada | tre feriti uno è grave

Un incidente stradale si è verificato in zona Coda di Volpe, nel territorio di Eboli, coinvolgendo un pulmino con tre giovani a bordo. Il mezzo è uscito fuori strada e le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti, uno dei quali si trova in condizioni gravi. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale in zona Coda di Volpe, nel territorio di Eboli. Un pulmino con a bordo tre ragazzi è uscito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Su attivazione della Centrale Operativa 118, sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, insieme ai sanitari di VO.P.I. – Volontari Pronto Intervento di Pontecagnano e Croce Bianca Salerno. I tre occupanti del pulmino sono rimasti feriti e sono stati tutti trasportati nei nosocomi più vicini. Per uno dei ragazzi le condizioni sono apparse da subito gravi: è stato trasportato in codice rosso.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Eboli, pulmino fuori strada: tre feriti, uno è grave Notizie correlate Incidente ad Eboli, pulmino finisce fuori strada: tre feriti, uno è gravePaura, questa mattina, in zona Coda di Volpe, nel territorio comunale di Eboli, dove un pulmino con a bordo tre ragazzi è uscito fuori strada per... Eboli, pulmino fuori strada: tre feriti, uno è grveTempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale in zona Coda di Volpe, nel territorio di Eboli. Altri aggiornamenti Incidente a Eboli: pulmino finisce fuori strada in località Coda di VolpeIncidente stradale a Eboli in località Coda di Volpe: un pulmino esce di strada con tre ragazzi a bordo. Un ferito è in gravi condizioni. Soccorsi sul posto ... infocilento.it Pulmino si schianta e precipita in un canale a Eboli, 3 ragazzi feriti in ospedale: uno è gravePulmino senza controllo si schianta e precipita in un canale a Eboli, in provincia di Salerno. Il bilancio dell'incidente stradale è pesante: 3 ragazzi feriti: uno di questi è grave in ospedale. Il si ... fanpage.it