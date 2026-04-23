E ora finisce malissimo Barbara D’Urso e Mediaset è guerra totale | cosa sta succedendo

Da anni, Barbara D’Urso e Mediaset sono al centro di tensioni che ora sfociano in una vertenza legale. Dopo periodi di silenzio e ricostruzioni divergenti, la situazione tra la conduttrice e l’azienda televisiva si è evoluta in una disputa giudiziaria. Le parti coinvolte sono ora impegnate in un contenzioso legale che segna una svolta nel loro rapporto.

Non è solo una separazione televisiva. È qualcosa che va oltre, e che ora arriva in tribunale. Dopo anni di silenzi e ricostruzioni contrapposte, il rapporto tra Barbara d’Urso e Mediaset entra in una nuova fase, decisamente più dura. Secondo quanto riportato da La Stampa, la conduttrice avrebbe deciso di avviare un’azione legale dopo il fallimento del tentativo di mediazione. Alla base della decisione ci sarebbe, tra le altre cose, la richiesta di chiarimenti – e di scuse – per un post pubblicato nel marzo 2023 dal profilo ufficiale “Qui Mediaset”, che l’azienda ha sempre attribuito a un presunto hackeraggio. I motivi della causa. Ma quello del post social non sarebbe l’unico nodo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale: cosa sta succedendoLa rottura tra Barbara d’Urso e Mediaset si trasforma ufficialmente in una battaglia legale. “Can Yaman lo ha denunciato”. Finisce malissimo, la notizia choc dopo Sanremo: cosa sta succedendoCan Yaman torna al centro dell’attenzione, ma questa volta per una vicenda giudiziaria.