Dopo tre anni dalla sua separazione da Mediaset, Barbara d’Urso ha avviato un procedimento legale contro l’azienda. La conduttrice ha presentato una causa in tribunale, segnando un passo ufficiale nella rottura tra le parti. La vicenda riguarda questioni legate al rapporto professionale e ai diritti legati alla sua attività televisiva. Nessun dettaglio sulle accuse o sulle richieste della conduttrice è stato ancora reso pubblico.

La rottura tra Barbara d’Urso e Mediaset si trasforma ufficialmente in una battaglia legale. Dopo tre anni dalla sua uscita dall’azienda, la conduttrice ha deciso di portare il gruppo televisivo in tribunale. La mediazione tra le parti si è conclusa senza alcun accordo, segnando un punto di non ritorno. Non si tratterebbe di una semplice questione economica, ma di un contenzioso molto più ampio. La svolta dopo anni di silenzio. La decisione arriva a distanza di anni dall’addio di Barbara d’Urso agli studi del Biscione, dove è stata per lungo tempo uno dei volti più riconoscibili della rete. Ora la conduttrice chiede chiarimenti su una serie di aspetti legati alla sua uscita e alla gestione del rapporto professionale con l’azienda.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Barbara d’Urso porta Mediaset in tribunale: cosa sta succedendo

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